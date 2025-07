Moneta lève 155 millions d’euros pour son dernier fonds fermé

Moneta annonce le closing de son fonds MME 2030, dernier né de la gamme de ses fonds fermés investi sur les zones les moins liquides du marché actions cotées.

A l’issue d’une période de commercialisation de trois mois qui s’est achevée le 15 juillet 2025, 155 millions d’euros ont été collectés auprès de distributeurs, de particuliers éligibles et d’investisseurs institutionnels.

Avec le lancement de MME 2030, Moneta étoffe sa gamme de véhicules dédiés aux moyennes et petites valeurs, construite autour du fonds historique Moneta Micro Entreprises (fermé aux souscriptions depuis 16 ans) et de cinq fonds professionnels spécialisés (FPS) fermés aux souscriptions et aux retraits, lancés plus récemment : MME 2026, MME 2027, MME 2028 et MME 2029.

Laurence Marchal