Moneta lance son cinquième et dernier fonds small caps millésimé

Comme à chaque printemps depuis 2021 , un fonds millésimé de petites capitalisations de Moneta Asset Management fleurit. A l’instar des quatre fonds précédents, MME 2030 est un fonds fermé, de type FPS, qui sera investi dans des petites capitalisations françaises et européennes (60?%-40?% environ). Les actifs sont bloqués pendant cinq ans, ce qui permet d’investir sur des valeurs moins liquides, mais aussi de jouer le thème des opérations de fusions et acquisitions, souligne Raphaël Lucet, l’un des gérants du nouveau fonds, qui s’exprimait lors de la conférence de lancement le 20 mars.

La stratégie d’investissement du nouveau fonds est la même que celle de ses grands frères. Elle est aussi proche de Moneta Micro Entreprises, l’un des fonds phare de la société de gestion française, fermé aux souscriptions depuis 2009 mais ouvert aux rachats. Comme les précédents, le nouveau produit sera géré par Romain Burnand et Raphaël Lucet. Il bénéficie aussi de 7,5 millions d’euros de seed money provenant de Moneta AM et des équipes de gestion, afin d’avoir un alignement d’intérêts. Au total 50 millions d’euros ont été investis dans les fonds millésimés par Moneta et ses équipes.

Période de souscriptions de trois mois

MME30 sera le dernier fonds millésimé de Moneta. En effet, à partir de l’an prochain, les investisseurs qui le souhaitent pourront investir dans le fonds MME 2026 qui arrivera à échéance et sera donc rouvert pour une période de quelques mois, avant de repartir pour cinq ans. Les investisseurs existants de ce fonds de 338 millions d’euros (le plus gros de la gamme) pourront bien évidemment choisir de sortir ou de rester. Les années suivantes, les fonds 27, 28 et 29 prendront le relais.

La période de souscription de MME 2030 démarrera en avril et se terminera fin juin, à moins que le plafond de 150 millions ne soit atteint avant. Au total, la gamme de fonds millésimés de Moneta pèse plus de 700 millions d’euros. De plus, le fonds historique MME, lancé en 2003, affiche un encours de 530 millions d’euros, sur un encours total revendiqué par Moneta de 3,1 milliards d’euros.

Laurence Marchal