Moneta AM lance un quatrième fonds à horizon

Et de quatre. Moneta AM a annoncé ce 2 avril le lancement de son quatrième fonds à horizon, MME 2029. La stratégie, comme les précédents millésimes, couvrira les petites valeurs européennes. Elle sera gérée par Raphaël Lucet et Romain Burnand.

La société de gestion commercialisera ce véhicule jusqu’à fin juin 2024, sous la forme d’un Fonds professionnel spécialisé (FPS). La souscription minimum est portée à 100.000 euros.

Tuba Raqshan