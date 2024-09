Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mondelez: vers une prise de part majoritaire dans Evirth information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Mondelez annonce la signature d'un accord visant l'acquisition d'une participation majoritaire significative dans Evirth, fabricant chinois de gâteaux et de pâtisseries, sous réserve des conditions habituelles, dont l'approbation réglementaire.



L'Américain détient déjà une participation minoritaire dans Evirth pour développer, fabriquer et fournir des gâteaux et des pâtisseries surgelés à réfrigérés en Chine, sous certaines de ses marques emblématiques comme Oreo et Philadelphia.



Fondée en 2013, Evirth est un chef de file dans le domaine des gâteaux et pâtisseries surgelés à réfrigérés en Chine, une catégorie actuellement estimée à trois milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel moyen d'environ 15%.





