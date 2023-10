Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mondelez: vers un nouveau positionnement du Toblerone information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 15:22









(CercleFinance.com) - Mondelēz International annonce que la marque de chocolat Toblerone va évoluer avec des formats innovants sur des marchés clés, donnant vie à sa signature de marque mise à jour ' Never Square '.



La marque emblématique, vieille de 115 ans, soutient ce nouveau positionnement avec des investissements importants dans les offres de produits haut de gamme, le marketing et la publicité, ainsi que dans une distribution élargie.



Inspirée des marques de luxe, la campagne mondiale ' Never Square ' examine les conventions et les normes avec un point de vue audacieux et authentique, positionnant Toblerone comme une offre chocolatée haut de gamme.





