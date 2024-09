Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mondelez: une plateforme marketing fondée sur l'IA information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 13:10









(CercleFinance.com) - Mondelez fait part du lancement d'une nouvelle plateforme pour améliorer ses capacités de marketing mondial tout en optimisant l'expérience des consommateurs grâce à l'intelligence artificielle (IA) générative, en collaboration avec Accenture et Publicis.



Elle permettra au groupe agroalimentaire de créer plus rapidement et plus efficacement des textes, des images et des vidéos personnalisés, pour aider ses marques à garder une longueur d'avance sur l'évolution rapide des goûts et des intérêts des consommateurs.



Accenture a mis en place un noyau numérique solide permettant à Mondelez de collecter et de traiter des données en temps réel. Publicis sera chargé de diriger l'exécution et de construire la base de l'IA de génération qui alimentera les actifs créatifs.





