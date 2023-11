Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mondelez: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 09:35









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Mondelez International a relevé mercredi soir ses objectifs pour 2023, visant désormais une croissance du BPA ajusté d'environ 16% à taux de change constant et une croissance organique du chiffre d'affaires net de 14 à 15%.



Au titre du troisième trimestre 2023, le groupe agroalimentaire a engrangé un BPA ajusté de 0,82 dollar, en hausse de 16,7% en devises constantes, pour un chiffre d'affaires net de 9,03 milliards de dollars, en augmentation de 16,3% (+15,7% en organique).



'Toutes les régions ont enregistré une forte croissance des revenus avec une hausse à deux chiffres de la rentabilité, soutenues par une solide performance de volume/mix', a déclaré Dirk Van de Put, le PDG du détenteur des marques Lu, Milka et Cadbury.





