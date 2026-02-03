Mondelez prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels en demi-teinte, les hausses de prix réduisant le volume des ventes

Mondelez International MDLZ.O , société mère de Cadbury, a annoncé mardi un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels inférieurs aux estimations de Wall Street, les consommateurs délaissant ses chocolats et en-cas plus chers au profit d'alternatives moins onéreuses.

Les actions de la société basée à Chicago ont baissé d'environ 4% après la cloche.

L'entreprise a entrepris plusieurs séries d'augmentations de prix pour se préparer à la hausse des coûts du cacao en 2024, ce qui a aliéné les consommateurs soucieux de leur budget et de l'inflation, qui se concentrent sur les produits essentiels et se tournent vers des alternatives moins chères aux marques de Mondelez, affaiblissant ainsi les volumes de vente.

Alors que les prix du cacao sur le marché international ont augmenté de 160 %, un excédent mondial a fait chuter les prix d'environ 50 % l'année dernière, avant de continuer à baisser. Mondelez a déclaré que la grande majorité de son exposition au cacao pour 2026 a été couverte à ce stade, mais à des prix relativement plus élevés que les niveaux actuels.

Les consommateurs américains, en plus de réduire leurs dépenses discrétionnaires en raison de l'augmentation du coût de la vie, recherchent également des options d'en-cas plus saines car ils sont plus conscients de leur consommation de protéines et de sucre, ce qui oblige les entreprises de produits alimentaires emballés à repenser leurs portefeuilles.

La société s'attend à ce que la croissance organique de son chiffre d'affaires net en 2026 soit comprise entre 0 et 2 %, alors que les analystes tablent sur une hausse de 3,84 %, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit une croissance des bénéfices annuels comprise entre la stagnation et 5 % sur une base ajustée, contre une hausse de 8,3 % attendue par les analystes.

Au quatrième trimestre, les volumes ont chuté de 4,8 points de pourcentage, tandis que les prix ont augmenté de 9 points de pourcentage. Les volumes ont baissé dans tous les segments régionaux, mais les hausses de prix ont contribué à augmenter les recettes.

Le chiffre d'affaires net a augmenté de 9,3 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 10,50 milliards de dollars pour le trimestre, ce qui est supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 10,31 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 72 cents, contre 70 cents estimés par les analystes.

Le géant de l'alimentation conditionnée PepsiCo PEP.O , qui a également dépassé les résultats du quatrième trimestre mardi, a déclaré qu'il allait réduire les prix de ses principales marques, telles que Lay's et Doritos, jusqu'à 15 %, à la suite d'une réaction négative des consommateurs à l'égard des hausses de prix antérieures.