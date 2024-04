Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mondelez: objectifs climatiques validés par la SBTi information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 09:32









(CercleFinance.com) - Mondelez International fait part de la validation par l'initiative Science Based Targets (SBTi) de ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES) à court terme d'ici 2030 et de carboneutralité d'ici 2050.



Le groupe agroalimentaire américain revendique une réduction de ses émissions de CO2 de bout en bout de l'ordre de 3,7% en 2023, et se dit en bonne voie pour une baisse de l'ordre de 35% d'ici 2030, par rapport à l'année de référence 2018.



'Nous sommes sur la bonne voie pour que le cacao, l'huile de palme, le soja et le papier soient exempts de déforestation d'ici la fin de l'année dans l'UE et d'ici la fin de 2025 dans le monde', ajoute le détenteur de marques telles que Milka, Lu et Hollywood.





