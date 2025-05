Mondelez: nouvelle vague d'investissements à impact information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 11:13









(CercleFinance.com) - Mondelez a annoncé jeudi soir une nouvelle vague d'investissements à impact issus de sa plateforme Sustainable Futures, visant à 'faire progresser encore les solutions évolutives et à fort impact au carrefour du climat, de la communauté et de la circularité'.



Parmi ces nouveaux ajouts à son portefeuille Sustainable Futures, le groupe agroalimentaire (Oreo, Milka, Lu et Cadbury) mentionne eAgronom, une entreprise de technologie agricole qui soutient la transition vers l'agriculture régénératrice.



Mondelez cite aussi ZIRO, une start-up fintech visant à fournir aux petits commerçants un financement abordable des stocks, ainsi que Pack2Earth, une entreprise devant l'aider à remplacer des emballages plastiques par des matériaux compostables à domicile.





