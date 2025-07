Mondelez, la société mère de Cadbury, demande un report de la loi européenne sur la déforestation

Le fabricant de chocolat Cadbury Mondelez MDLZ.O demande un délai d'un an pour la mise en œuvre de la loi sur la déforestation de l'Union européenne, a déclaré un cadre supérieur de l'entreprise. L'entreprise soutient en principe le règlement de l'UE sur la déforestation (EUDR), a déclaré Massimiliano Di Domenico, vice-président des affaires corporatives et gouvernementales pour l'Europe, mais a exhorté les décideurs politiques à tenir compte des "réalités sur le terrain". M. Di Domenico s'est exprimé au Parlement européen la semaine dernière et a ensuite publié ses commentaires sur LinkedIn . En juillet dernier, Reuters a rapporté que Nestlé NESN.S , Mars Wrigley et Ferrero ont soutenu la loi dans un document commun, tout en exhortant Bruxelles à fournir des orientations et un soutien plus clairs pour aider les entreprises à respecter le délai de mise en conformité. La proposition de loi , qui vise à mettre fin à 10 % de la déforestation mondiale alimentée par la consommation de l'UE, exige des entreprises et des négociants qui importent du soja, du bœuf, du cacao, du café et des produits connexes qu'ils prouvent que leurs chaînes d'approvisionnement ne contribuent pas à la destruction des forêts de la planète, sous peine de se voir infliger de lourdes amendes. M. Di Domenico a déclaré que le secteur du cacao était "soumis à une pression énorme" en raison de la flambée des prix, de la baisse de la production et des lacunes en matière d'infrastructure numérique dans les pays d'origine, qui pourraient nuire au respect de la réglementation et perturber les chaînes d'approvisionnement. "C'est pourquoi nous demandons avec respect, transparence et responsabilité un délai de 12 mois - non pas pour diluer l'ambition, mais pour permettre une mise en œuvre pratique, inclusive et efficace", a déclaré M. Di Domenico dans son message. L'UE a déjà reporté d'un an le lancement de à décembre 2025, à la suite de plaintes de partenaires commerciaux tels que le Brésil et les États-Unis, et a réduit les règles d'établissement de rapports après les critiques de l'industrie.

