Mondelēz: investit dans le recyclage plastique en Australie

(CercleFinance.com) - Mondelēz International, en collaboration avec Amcor, spécialiste du développement et de la production d'emballages responsables, va investir dans la société australienne Licella Advanced Reycling.



Les investissements annoncés aujourd'hui aideront Licella à faire avancer la construction de l'une des premières installations de recyclage de pointe en Australie.



Licella utilisera sa technologie pour recycler le plastique en fin de vie en un substitut de pétrole brut adapté à la production de nouveaux emballages en plastique de qualité alimentaire.



Grâce à Amcor, Mondelēz International s'attend à avoir accès au contenu recyclé de ce site pour répondre à une grande partie de ses besoins australiens en emballages en plastique souple, réduisant ainsi considérablement ses besoins en plastique vierge en Australie.





