Mondelez International prévoit une baisse plus importante de son bénéfice annuel

Mondelez International MDLZ.O a prévu mardi une baisse plus importante de son bénéfice annuel, les consommateurs ayant réduit leurs achats de ses chocolats et de ses snacks coûteux en Amérique du Nord.

Le bénéfice ajusté par action pour 2025 devrait baisser d'environ 15 %, alors que l'objectif précédent était une baisse de 10 %.