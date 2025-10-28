 Aller au contenu principal
Nikkei 225
50 219,18
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Mondelez International prévoit une baisse plus importante de son bénéfice annuel
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 21:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mondelez International MDLZ.O a prévu mardi une baisse plus importante de son bénéfice annuel, les consommateurs ayant réduit leurs achats de ses chocolats et de ses snacks coûteux en Amérique du Nord.

Le bénéfice ajusté par action pour 2025 devrait baisser d'environ 15 %, alors que l'objectif précédent était une baisse de 10 %.

Valeurs associées

MONDELEZ INTL RG-A
60,2100 USD NASDAQ -2,35%
