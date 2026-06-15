Mondelez International nomme Amit Banati au poste de directeur financier

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Première surprise de taille au Mondial: l'Espagne, l'un des principaux favoris, s'est fait piéger par le petit Cap-Vert lundi (0-0), l'Iran s'apprêtant à affronter la Nouvelle-Zélande à Los Angeles, quelques heures après l'annonce d'un accord de paix avec le gouvernement ...
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Donald Trump est arrivé lundi au sommet du G7 à Evian, en France, fort d'un accord conclu avec l'Iran censé permettre de rouvrir "complètement" le détroit d'Ormuz vendredi, et a aussitôt minimisé l'initiative multinationale que son hôte Emmanuel Macron entend pousser ...
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information fournie par France 24•15.06.2026•23:18•
A peine l'annonce d'un accord de paix a-t-elle eu lieu que les marchés ont respiré un grand coup. Les bourses ont toutes passées la séance dans le vert alors que le pétrole, WTI américain ou Brent de la mer du nord entamaient une chute de 5% environ, les plaçant ...
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Dans sa rue dévastée de la ville de Nabatiyé au Liban, où il s'est précipité lundi dès l'annonce d'un accord sur une fin de la guerre au Moyen-Orient, Kamal Kamal, un torréfacteur, ne retient pas ses larmes: le travail de toute une vie est parti en fumée. La grande ...
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