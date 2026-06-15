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Mondelez International nomme Amit Banati au poste de directeur financier
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 22:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de chocolat Mondelez International MDLZ.O a nommé lundi Amit Banati au poste de directeur financier, avec effet au 1er juillet.

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