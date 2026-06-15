Mondelez International nomme Amit Banati au poste de directeur financier

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Le fabricant de chocolat Mondelez International MDLZ.O a nommé lundi Amit Banati au poste de directeur financier, avec effet au 1er juillet.