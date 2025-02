Mondelez en-deça des attentes au 4T, affecté par l'inflation inédite du cacao

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Le géant américain des biscuits et chocolats Mondelez International (biscuits Lu et Oreo, chocolats Milka et Toblerone) a publié mardi des résultats trimestriels légèrement inférieurs aux attentes du fait d'une hausse du prix des matières premières, en particulier du cacao, et des transports.

Son chiffre d'affaires du quatrième trimestre a progressé de 3,1% sur un an, à 9,60 milliards de dollars, mais son bénéfice net s'est envolé à 1,74 milliard, contre 950 millions un an plus tôt. Le consensus des analystes de FactSet attendait respectivement 9,64 milliards et 874 millions.

Mais, rapporté par action et hors éléments exceptionnels, valeur privilégiée par les marchés, le bénéfice net ressort à 65 cents (-15,9%) quand les marchés tablaient sur 66 cents.

L'activité trimestrielle a progressé en Europe (+5,5%) et en Asie/Moyen-Orient/Afrique (+9,9%), mais elle a reculé en Amérique latine (-7,2%) et a stagné en Amérique du Nord (+0,1%).

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action Mondelez reculait de plus de 4%.

"En entrant dans 2025, nous restons concentrés sur la mise en œuvre de notre stratégie de croissance à long terme et à exécuter notre plan d'entreprise concernant le chocolat dans un contexte d'inflation inédite du cacao", a commenté Dirk Van de Put, patron de Mondelez, cité dans un communiqué.

- Environnement "difficile" -

Luca Zaramella, directeur financier de Mondelez, a relevé lors d'une audioconférence avec des analystes que la baisse de la demande due à la hausse des prix du cacao allait entraîner, à terme, la baisse des cours "à des niveaux plus soutenables".

Malgré un "environnement opérationnel difficile", il s'est montré "confiant" dans la capacité du groupe "à se positionner solidement sur une croissance attractive de long terme du chiffre d'affaires et du résultat net".

En ce qui concerne l'exercice en cours, la direction prévoit une croissance organique de l'activité d'environ 5% tandis que le bénéfice net par action proforma devrait reculer d'environ 10% à taux de change constants, du fait du prix du cacao.

Le groupe compte également dégager un flux de trésorerie supérieur à trois milliards de dollars.

"Ces perspectives sont fournies dans un contexte de volatilité plus marquée que traditionnellement, y compris à cause des incertitudes géopolitiques, commerciales et réglementaires et des prix des matières premières", a-t-il relevé.

Selon lui, elles n'incluent pas d'éventuels droits de douane sur les importations américaines ni de possibles mesures de représailles.

Qualifiant l'impact de surtaxes de 25% - que Donald Trump a menacé d'imposer à plusieurs pays - de "potentiellement important", M. Zaramella a prévenu qu'elles généreraient des "obstacles supplémentaires" pour les activités de Mondelez.

Mais "il est difficile de quantifier de manière fiable l'impact sur l'exercice annuel à ce stade étant donné la fluidité et le changement rapide en matière de calendrier", a-t-il ajouté.

Sur l'ensemble de 2024, le chiffre d'affaires a atteint 36,44 milliards de dollars après 36,01 milliards en 2023. Le bénéfice net a fondu à 4,61 milliards, contre 4,96 milliards en 2023.