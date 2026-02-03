Mondelez en baisse après des prévisions annuelles inférieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions du fabricant de Cadbury Mondelez International MDLZ.O ont baissé d'environ 4 % à 57 $ après la cloche

** La société prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels inférieurs aux estimations de Wall Street, les consommateurs se tournant vers des alternatives moins chères dans un contexte d'incertitude économique

** La croissance organique annuelle du chiffre d'affaires net devrait se situer entre 0 et 2 %, alors que les analystes tablent en moyenne sur une hausse de 3,84 %, selon les données compilées par LSEG

** La croissance annuelle des bénéfices devrait se situer entre 0 et 5 % sur une base ajustée, alors que les analystes tablent en moyenne sur une hausse de 8,3 %

** Chiffre d'affaires de 10,50 milliards de dollars au 4ème trimestre, par rapport aux estimations de Wall Street de 10,31 milliards de dollars

** L'action a chuté de ~10% en 2025