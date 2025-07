Mondelez: dividende accru avec les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 10:57









(Zonebourse.com) - En marge de sa publication trimestrielle mardi soir, Mondelez International a fait part de la décision de son conseil d'administration d'augmenter son dividende trimestriel de 6% à 0,50 dollar par action, à partir du versement prévu en octobre prochain.



Au titre de son deuxième trimestre 2025, le groupe agroalimentaire a engrangé un BPA ajusté de 0,73 dollar, en baisse de 14,5% à taux de change constants (TCC), avec une marge opérationnelle ajustée en retrait de 3,6 points à 14,3%.



Le détenteur des marques Oreo, Milka, Lu et Cadbury a vu ses revenus grimper de 7,7% à 8,98 milliards, avec une croissance de 5,6% en organique, des hausses de prix (+7,1 points) ayant compensé des effets volumes et mix négatifs (-1,5 point).



Mondelez confirme anticiper pour l'exercice 2025 un BPA ajusté en baisse d'environ 10% à TCC et une croissance organique des revenus de l'ordre de 5%, mettant toujours en avant 'une inflation sans précédent des coûts du cacao'.





