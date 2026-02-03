Mondelez dépasse ses estimations de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mondelez International MDLZ.O , société mère de Cadbury, a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du quatrième trimestre mardi, aidée par une demande soutenue des consommateurs pour ses chocolats et ses snacks coûteux.

La société a déclaré un revenu net de 10,50 milliards de dollars pour le trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 10,31 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.