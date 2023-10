Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Mondelez: cession des gommes à mâcher finalisée information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 15:22

(CercleFinance.com) - Mondelez International annonce avoir finalisé la vente de ses activités de gomme à mâcher aux États-Unis, au Canada et en Europe (à l'exclusion du Portugal où l'autorisation réglementaire reste attendue), à Perfetti Van Melle Group.



La cession fait progresser la stratégie de refonte du portefeuille du groupe agroalimentaire, qui continue de s'efforcer de générer 90% de son chiffre d'affaires dans ses principales catégories de chocolat, de biscuits et de collations cuites au four.



La transaction comprend les marques de gomme Trident, Dentyne, Stimorol, Hollywood, V6, Chiclets, Bubbaloo et Bubbalicious en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que des marques européennes de bonbons telles que Cachou Lajaunie et La Vosgienne.