Mondelez abaisse ses prévisions annuelles
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 09:00

En marge de sa publication trimestrielle mardi soir, Mondelez International a fait part d'une révision en baisse de ses objectifs annuels, anticipant désormais un BPA ajusté en recul d'environ 15% (et non plus 10%) à taux de changes constants (TCC).

Le groupe agroalimentaire, détenteur des marques Oreo, Milka, Lu et Cadbury, indique aussi s'attendre maintenant à une croissance organique des revenus de 4% ou plus en 2025, et non plus de l'ordre de 5% comme estimé précédemment.

Au titre de son 3e trimestre 2025, Mondelez a engrangé un BPA ajusté de 0,73 dollar, en baisse de 24,2% à TCC, avec une marge opérationnelle ajustée en retrait de 6,9 points à 12% sur une inflation des coûts plus élevée et un mix produits défavorable.

Toutefois, il a vu ses revenus grimper de 5,9% à 9,74 milliards de dollars, avec une croissance de 3,4% en organique, des hausses de prix (+8 points) ayant largement compensé des effets volumes et mix négatifs (-4,6 points).

Valeurs associées

MONDELEZ INTL RG-A
60,2100 USD NASDAQ -2,35%
