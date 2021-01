Monde : vers une croissance de 5,5% en 2021

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. (© AFP)

Le FMI prévoit que les vaccins et les mesures de soutien devraient rehausser l'activité.

C'est un rendez-vous très attendu par les investisseurs et particulièrement cette année au regard de l'épais brouillard qui entoure la plupart des économies. Le Fonds monétaire international, surnommé le «pompier de la planète» par sa mission de prêteur en dernier ressort, a délivré cette semaine ses prévisions.

Plus exactement, il a mis à jour ses «perspectives de l'économie mondiale» remontant à octobre 2020. Et, bonne surprise, dans un contexte marqué par une incertitude exceptionnelle, pandémie oblige, ces projections sont teintées d'un (très) léger optimisme.

Prévisions revues en hausse de 0,3 point

Après une contraction estimée à 3,5% en 2020, l'économie mondiale devrait en effet connaître une croissance de 5,5% en 2021, puis de 4,2% en 2022, estime l'institution dirigée par Kristalina Georgieva.

«Les prévisions de croissance pour 2021 sont revues à la hausse de 0,3 point en raison des mesures de soutien supplémentaires prises dans un petit nombre de grands pays [surtout aux États-Unis et au Japon] et du renforcement attendu de l'activité économique grâce aux vaccins, plus tard dans l'année, explique le FMI. Ces facteurs compenseront le fait que la recrudescence des infections entrave la dynamique à court terme.»

Avec une hypothèse très réaliste : le maintien des taux directeurs des grandes banques centrales à leurs niveaux