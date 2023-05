Monde : les pays en transition fragilisés

La Thaillande fait partie des pays du Sud-Est asiatique qui s'en sortent le mieux, notamment grâce au retour des touristes chinois après la pandémie. (© AFP)

La croissance s’avère globalement plus résistante que prévu. Mais les perspectives des économies en développement se détériorent.

Les experts des Nations Unies ont présenté un tableau en demi-teinte de l’économie mondiale, le 16 mai, dans lequel certaines notes positives n’occultent pas de graves défis pour l’avenir.

Dans le rapport semi-annuel du département des affaires économiques et sociales de l’ONU, intitulé «Situation et perspectives de l'économie mondiale», les prévisions de croissance globale pour cette année sont révisées à la hausse, de 1,9 à 2,3%, compte tenu notamment d’une économie américaine plus résistante que prévu.

Le niveau toujours élevé des dépenses des ménages devrait ainsi conduire à une progression du PIB de 1,1% aux États-Unis et de 0,9% dans l’Union européenne (qui devrait également profiter de la baisse des prix de l’énergie).

Quant à la Chine, elle bénéficiera d’une nette reprise de la croissance, estimée à 5,3%, suite à la levée des restrictions sanitaires en décembre dernier.

Pour 2024, la croissance mondiale devrait s’accélérer, avec une prévision de 2,5%. Mais ce taux est toujours bien inférieur à celui qu’on observait en moyenne au cours des deux décennies précédant la pandémie (3,1%).

Des taux d’emploi records

Des deux côtés de l’Atlantique, le marché du travail a continué de faire preuve d'une résistance remarquable, contribuant à la bonne tenue de la consommation, note le rapport. Les taux d'emploi atteignent des niveaux records