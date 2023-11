Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moncler: signe un accord de licence avec EssilorLuxottia information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 18:21









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica et Moncler annoncent la signature d'un accord de licence exclusif qui comprend la conception, la fabrication et la distribution mondiale de lunettes Moncler.



L'accord prendra effet le 1er janvier 2024 et se poursuivra jusqu'en décembre 2028, avec une option de renouvellement automatique pour cinq années supplémentaires.



La première collection Moncler Lunettes développée avec EssilorLuxottica sera celle d'Automne-Hiver 2024, disponible à compter de septembre 2024.



Remo Ruffini, Président-Directeur Général de Moncler a déclaré : “Les nouvelles collections Moncler Lunettes représenteront l'alliance parfaite entre le style de Moncler et le savoir-faire d'EssilorLuxottica en matière de lunetterie, créant ainsi un produit à la pointe du design, de l'innovation, et de la qualité.”





