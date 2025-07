Moncler: résultat net en baisse de 15% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 11:48









(Zonebourse.com) - Au premier semestre 2025, le groupe Moncler a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1,23 milliard d'euros, stable à taux de change courants et en légère hausse de 1 % à taux constants par rapport à l'an dernier.



L'EBIT ressort à 224,8 millions d'euros, en baisse par rapport aux 258,7 millions de l'an dernier, avec une marge de 18,3 % contre 21,0 % précédemment.



Le résultat net du groupe s'établit à 153,5 millions d'euros (en baisse de 15%), avec une marge nette de 12,5 %, contre 180,7 millions d'euros et 14,7 % de marge au 1er semestre 2024.



Le free cash-flow semestriel s'effondre à 15 MEUR, contre 126 MEUR un an plus tôt, principalement en raison du versement de 345 MEUR de dividendes.



Remo Ruffini, Président-Directeur Général, souligne un contexte macroéconomique complexe, nécessitant 'discipline, rigueur et flexibilité' pour exécuter la stratégie du groupe tout en renforçant la créativité et la proximité avec les communautés.



Pour la suite de l'exercice, Moncler mise sur la croissance durable en poursuivant le développement de ses trois axes (Grenoble, Collection, Genius) et en renforçant la visibilité et la distribution sélective de Stone Island. Le groupe indique rester 'prudent' dans un environnement mondial incertain.





Valeurs associées MONCLER 48,620 EUR MIL -4,06%