Moncler: repli du titre, un broker abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Moncler cède plus de 2% à Milan alors que Oddo BHF a confirmé ce matin sa note 'neutre' sur le titre, avec un objectif de cours abaissé de 64 à 59 euros afin de prendre en compte une prime de risque marché 'sensiblement en hausse dans les conditions actuelles'.



'La performance du groupe sur le premier trimestre ressort honorable dans le contexte d'une base de comparaison qu'on savait difficile', indique Oddo BHF qui évoque une publication rassurante, même si 'le climat ambiant milite pour une certaine prudence'.



Le CA T1 à 829 ME montre une croissance y/y à tcc de +1% quand Oddo BHF tablait sur 804 ME.



'Nous tablons sur une croissance Moncler DTC à +9% pour le T2, +14,6% pour le T3 et +7,3% pour le T4 soit 7,8% pour FY 25 (nous avions précédemment 7,6%)', indique l'analyste.







