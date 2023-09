Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moncler: le titre recule, Deutsche Bank inquiet sur la Chine information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 11:45









(CercleFinance.com) - Le titre Moncler recule mercredi à la Bourse de Milan après un avis prudent de Deutsche Bank, qui dit s'inquiéter des conséquences du ralentissement économique chinois sur le secteur du luxe.



A 11h30, Moncler recule de 0,2%, navigant à contre-courant de son indice de référence, le MIB ESG, qui avance d'environ 1% au même moment.



Dans une étude consacrée aux valeurs européennes du luxe, les analystes de Deutsche Bank expliquent s'attendre à un ralentissement des achats des consommateurs chinois, qui restent selon eux le principal moteur du secteur.



La banque d'affaires allemande se dit tout particulièrement préoccupée des pressions qui s'exercent sur le marché immobilier du pays et la perspective d'une décélération de l'activité économique, deux éléments appelés à pénaliser les dépenses, à la fois dans le pays et à l'international.



Pour ce qui concerne les consommateurs européens et américains, Deutsche Bank indique par ailleurs s'attendre à une 'normalisation' de la croissance du marché sur la seconde partie de l'exercice.



Deutsche Bank dégrade en conséquence son conseil sur Moncler de 'achat' à 'conserver' et abaisse son objectif de cours à 64 euros contre 75 euros précédemment.





