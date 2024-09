Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Moncler: freiné par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 15:36









(CercleFinance.com) - Moncler ne gagne que 1% à Milan, sous-performant ainsi un secteur du luxe particulièrement bien orienté ce mardi, freiné par une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 63 à 53 euros.



Le broker explique rester positif à long terme sur le potentiel de croissance de la maison italienne de vêtements haut de gamme, mais voit moins de possibilités de surprises positives à court terme, mentionnant des 'risques à l'horizon au second semestre'.





Valeurs associées MONCLER 49,13 EUR MIL +1,01%