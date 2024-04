Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Moncler: en recul après son CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 14:55









(CercleFinance.com) - Moncler perd 4% à Milan, au lendemain de l'annonce par le fabricant de vêtement d'hiver haut de gamme d'un chiffre d'affaires de 818 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024, en croissance de 13% (+16% à taux de changes constants).



La marque Moncler proprement-dite a progressé de 20% hors effet de change, dont une progression de 26% pour le canal de distribution directe au consommateur, de solides croissances à deux chiffres ayant été réalisées dans toutes les zones géographiques.



'L'environnement macroéconomique toujours volatile et les dynamiques de normalisation de notre secteur nous imposent de rester prudents et réactifs à la lumière de ces incertitudes en cours', reconnait toutefois son PDG Remo Ruffini.





