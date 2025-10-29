 Aller au contenu principal
Moncler : des ventes trimestrielles en légère baisse mais stables sur 9 mois
information fournie par AOF 29/10/2025 à 10:41

(AOF) - Le groupe Moncler affiche la plus forte baisse du FTSE MIB à Milan, reculant de 3,97% à 51,72 euros. L'action de la maison de luxe italienne d'origine française se replie, pâtissant d'un léger repli de 1% en organique de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2025. Il s'élève à 615,6 millions d'euros. "Le consensus relevé par la société était plus prudent (604 millions d'euros, soit -2%)", signale Oddo BHF. La marque Moncler (84% des ventes du groupe) a enregistré des revenus à 514,2 millions d'euros sur ce trimestre, en repli de 1% en organique.

Les revenus de la marque Moncler via le canal de distribution DTC (vente directe au consommateur) au troisième trimestre de 2025 sont restés stables d'une année sur l'autre à taux de change constants, s'améliorant légèrement séquentiellement malgré les vents contraires macroéconomiques persistants et la morosité des consommateurs. Les Amériques et la Chine ont surperformé les autres régions alors que l'Europe/Moyen-Orient et le Japon étaient en baisse, pénalisés par les flux de touristes défavorables.

Via le canal de distribution commerce de gros, les revenus sur ce trimestre ont diminué de 4% en glissement annuel, s'améliorant séquentiellement.

En outre, la marque italienne Stone Island, propriété de Moncler depuis décembre 2020, a enregistré des revenus à 101,4 millions d'euros au troisième trimestre, stable à taux de change constant.

Oddo BHF se montre prudent

Au cours des neuf premiers mois de 2025, le groupe Moncler a généré des revenus de 1,841 milliard d'euros, stables à taux de change constants par rapport à la même période de 2024. Dans le détail, les revenus de la marque Moncler s'élèvent à 1,553 milliard d'euros et ceux revenus de la marque Stone Island à 288,1 millions d'euros.

Suite à cette publication, Oddo BHF reste à Neutre sur le titre Moncler et a rehaussé son objectif de cours de 52,5 à 54 euros. Le broker a réduit légèrement ses prévisions EBIT 2026 et 2027 pour le groupe italien, reflétant un peu plus de prudence sur ses hypothèses de marge. La marge d'Ebit groupe est anticipée à 28,1% (contre 28,5% précédemment) sur 2026 et à 28,7% (contre précédemment 29%) sur 2027.

En outre, Oddo BHF anticipe une croissance groupe pour 2026 et 2027 autour respectivement de 6,2% et 7,5%. Pour 2028, le broker table sur une croissance du chiffre d'affaires groupe à 7,4% et une marge Ebit à 29,2%.

"Nous tablons sur une croissance groupe au quatrième trimestre à 1,6% et notre prévision de marge d'Ebit pour le second semestre passe de 34,8% à 34,7% d'où une marge d'Ebit 2025 attendue à 28,1% contre 28,2% précédemment et contre 29,5% en 2024", indique aussi Oddo BHF.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs du luxe

Valeurs associées

MONCLER
51,660 EUR MIL -4,08%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2025 à 10:41:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

