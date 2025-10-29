Moncler : des ventes trimestrielles en légère baisse mais stables sur 9 mois

(AOF) - Le groupe Moncler affiche la plus forte baisse du FTSE MIB à Milan, reculant de 3,97% à 51,72 euros. L'action de la maison de luxe italienne d'origine française se replie, pâtissant d'un léger repli de 1% en organique de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2025. Il s'élève à 615,6 millions d'euros. "Le consensus relevé par la société était plus prudent (604 millions d'euros, soit -2%)", signale Oddo BHF. La marque Moncler (84% des ventes du groupe) a enregistré des revenus à 514,2 millions d'euros sur ce trimestre, en repli de 1% en organique.

Les revenus de la marque Moncler via le canal de distribution DTC (vente directe au consommateur) au troisième trimestre de 2025 sont restés stables d'une année sur l'autre à taux de change constants, s'améliorant légèrement séquentiellement malgré les vents contraires macroéconomiques persistants et la morosité des consommateurs. Les Amériques et la Chine ont surperformé les autres régions alors que l'Europe/Moyen-Orient et le Japon étaient en baisse, pénalisés par les flux de touristes défavorables.

Via le canal de distribution commerce de gros, les revenus sur ce trimestre ont diminué de 4% en glissement annuel, s'améliorant séquentiellement.

En outre, la marque italienne Stone Island, propriété de Moncler depuis décembre 2020, a enregistré des revenus à 101,4 millions d'euros au troisième trimestre, stable à taux de change constant.

Oddo BHF se montre prudent

Au cours des neuf premiers mois de 2025, le groupe Moncler a généré des revenus de 1,841 milliard d'euros, stables à taux de change constants par rapport à la même période de 2024. Dans le détail, les revenus de la marque Moncler s'élèvent à 1,553 milliard d'euros et ceux revenus de la marque Stone Island à 288,1 millions d'euros.

Suite à cette publication, Oddo BHF reste à Neutre sur le titre Moncler et a rehaussé son objectif de cours de 52,5 à 54 euros. Le broker a réduit légèrement ses prévisions EBIT 2026 et 2027 pour le groupe italien, reflétant un peu plus de prudence sur ses hypothèses de marge. La marge d'Ebit groupe est anticipée à 28,1% (contre 28,5% précédemment) sur 2026 et à 28,7% (contre précédemment 29%) sur 2027.

En outre, Oddo BHF anticipe une croissance groupe pour 2026 et 2027 autour respectivement de 6,2% et 7,5%. Pour 2028, le broker table sur une croissance du chiffre d'affaires groupe à 7,4% et une marge Ebit à 29,2%.

"Nous tablons sur une croissance groupe au quatrième trimestre à 1,6% et notre prévision de marge d'Ebit pour le second semestre passe de 34,8% à 34,7% d'où une marge d'Ebit 2025 attendue à 28,1% contre 28,2% précédemment et contre 29,5% en 2024", indique aussi Oddo BHF.

