Moncler baisse, prises de profits après un 1er trimestre meilleur que prévu
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 11:58
Le titre, qui était brièvement repassé dans le vert une heure après l'ouverture, s'est depuis essoufflé et s'échange actuellement autour de 56,7 euros, en baisse de 1,5%.
Il affiche encore une hausse de 4,8% depuis le début de l'année, là où l'indice sectoriel du luxe perd non loin de 17% sur la période.
Un dynamique commercial toujours soutenue par l'Asie
Le spécialiste italien des vêtements d'extérieur haut de gamme a fait état mardi soir d'une hausse de 6% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, toujours sous l'impulsion du dynamisme de ses ventes en Asie, Chine et Corée du Sud en tête.
Sur les trois premiers mois de l'année, son chiffre d'affaires s'est élevé à 880,6 millions d'euros, contre 829 millions d'euros un an plus tôt alors que le consensus des analystes financiers était de 841 millions. Hors effet de change, ses ventes ressortent en hausse de 12%.
En Asie, les ventes ont progressé de 22% sur les trois premiers mois de l'année, à taux de change constants, ce qui a permis de plus que compenser le repli de 1% observé dans la région Europe/Moyen-Orient avec le conflit en Iran. La zone Amériques a quant à elle progressé de 7%.
Le fabricant de doudounes a également bénéficié des bonnes performances de sa filiale d'habillement de style casual Stone Island, dont les ventes à changes constants se sont accrues de 11% sur le trimestre.
Les analystes remontent leurs objectifs
Dans une note de réaction, les analystes d'AlphaValue saluent le "solide début d'année" signé par le groupe milanais, qui confirme de leur point de vue l'accélération de la croissance déjà constatée au 4e trimestre 2025.
Soulignant que la publication est à ce stade la meilleure de la saison des résultats dans le secteur du luxe, Deutsche Bank relève son objectif de cours de 55 à 58 euros.
"Après la série de résultats guère impressionnants des géants français la semaine dernière, Moncler a livré un trimestre magnifique", se félicitent les équipes de Jefferies, qui rehaussent le leur de 54 à 60 euros, soulignant les impressionnantes performances du groupe italien en Asie.
Chez Oddo BHF, qui affiche une opinion surperformance sur le titre, on met en avant un "momentum incontestable", estimant que le groupe reste bien placé pour continuer à croître plus vite que le secteur. La banque privée relève sa cible de 65 à 69 euros.
Toutefois, d'autres analystes tels que RBC jugent que le titre est justement valorisé à ses niveaux actuels. Le courtier canadien, qui est à performance en ligne avec le marché sur le titre, souligne que celui-ci se traite sur la base d'un PER de 23x, à comparer avec 21x pour le reste du secteur (hors Hermès).
Chez UBS, qui est à neutre, on souligne que ces tendances favorables pourraient ne pas durer avec la morosité du tourisme mondial et un effet de normalisation après le Nouvel An chinois, qui a dopé les ventes du groupe. Malgré un objectif de cours relevé de 55 à 58 euros, la banque suisse renouvelle ainsi son opinion neutre sur l'action.
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