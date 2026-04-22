 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Moncler baisse, prises de profits après un 1er trimestre meilleur que prévu
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 11:58

L'action Moncler s'inscrit en baisse mercredi matin à la Bourse de Milan, victime de quelques prises de bénéfices suite à la publication d'un chiffre d'affaires bien meilleur que prévu au premier trimestre, alors que le titre avait rebondi de près de 20% depuis le début du mois de février.

Le titre, qui était brièvement repassé dans le vert une heure après l'ouverture, s'est depuis essoufflé et s'échange actuellement autour de 56,7 euros, en baisse de 1,5%.

Il affiche encore une hausse de 4,8% depuis le début de l'année, là où l'indice sectoriel du luxe perd non loin de 17% sur la période.

Un dynamique commercial toujours soutenue par l'Asie

Le spécialiste italien des vêtements d'extérieur haut de gamme a fait état mardi soir d'une hausse de 6% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, toujours sous l'impulsion du dynamisme de ses ventes en Asie, Chine et Corée du Sud en tête.

Sur les trois premiers mois de l'année, son chiffre d'affaires s'est élevé à 880,6 millions d'euros, contre 829 millions d'euros un an plus tôt alors que le consensus des analystes financiers était de 841 millions. Hors effet de change, ses ventes ressortent en hausse de 12%.

En Asie, les ventes ont progressé de 22% sur les trois premiers mois de l'année, à taux de change constants, ce qui a permis de plus que compenser le repli de 1% observé dans la région Europe/Moyen-Orient avec le conflit en Iran. La zone Amériques a quant à elle progressé de 7%.

Le fabricant de doudounes a également bénéficié des bonnes performances de sa filiale d'habillement de style casual Stone Island, dont les ventes à changes constants se sont accrues de 11% sur le trimestre.

Les analystes remontent leurs objectifs

Dans une note de réaction, les analystes d'AlphaValue saluent le "solide début d'année" signé par le groupe milanais, qui confirme de leur point de vue l'accélération de la croissance déjà constatée au 4e trimestre 2025.

Soulignant que la publication est à ce stade la meilleure de la saison des résultats dans le secteur du luxe, Deutsche Bank relève son objectif de cours de 55 à 58 euros.

"Après la série de résultats guère impressionnants des géants français la semaine dernière, Moncler a livré un trimestre magnifique", se félicitent les équipes de Jefferies, qui rehaussent le leur de 54 à 60 euros, soulignant les impressionnantes performances du groupe italien en Asie.

Chez Oddo BHF, qui affiche une opinion surperformance sur le titre, on met en avant un "momentum incontestable", estimant que le groupe reste bien placé pour continuer à croître plus vite que le secteur. La banque privée relève sa cible de 65 à 69 euros.

Toutefois, d'autres analystes tels que RBC jugent que le titre est justement valorisé à ses niveaux actuels. Le courtier canadien, qui est à performance en ligne avec le marché sur le titre, souligne que celui-ci se traite sur la base d'un PER de 23x, à comparer avec 21x pour le reste du secteur (hors Hermès).

Chez UBS, qui est à neutre, on souligne que ces tendances favorables pourraient ne pas durer avec la morosité du tourisme mondial et un effet de normalisation après le Nouvel An chinois, qui a dopé les ventes du groupe. Malgré un objectif de cours relevé de 55 à 58 euros, la banque suisse renouvelle ainsi son opinion neutre sur l'action.

Valeurs associées

MONCLER
56,920 EUR MIL -1,15%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Karen Dai, fondatrice de SoloNest, partage son expérience avec des participants lors d'une discussion informelle sur les entreprises individuelles à Shanghai, le 12 avril 2026 en Chine ( AFP / Jade GAO )
    Les jeunes Chinois se servent de l'IA pour se lancer en solo dans l'entreprise
    information fournie par AFP 22.04.2026 12:23 

    De plus en plus de jeunes Chinois inquiets de l'avenir créent leur propre entreprise dont ils sont l'employé unique en confiant l'essentiel du travail à l'intelligence artificielle. Encouragés par les autorités, ils sautent le pas grâce à l'intelligence artificielle ... Lire la suite

  • Le pape salue la foule depuis la papamobile à son arrivée à Mongomo, en Guinée équatoriale, le 22 avril 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )
    Cadence effrénée pour Léon XIV au deuxième jour de sa visite en Guinée équatoriale
    information fournie par AFP 22.04.2026 12:04 

    Visite d'une prison, messe, multiples vols et rencontres: pour son deuxième jour en Guinée équatoriale, le pape Léon XIV arpente mercredi ce pays verrouillé et régulièrement accusé d'atteintes aux droits humains, lors d'une journée à la cadence effrénée. Le souverain ... Lire la suite

  • En Guinée équatoriale, le pape appelle au "droit" et à la "justice"
    En Guinée équatoriale, le pape appelle au "droit" et à la "justice"
    information fournie par AFP Video 22.04.2026 12:01 

    Le pape Léon XIV a exhorté mardi la Guinée équatoriale à se mettre "au service du droit et de la justice" au premier jour de sa visite dans ce pays d'Afrique Australe, l'un des plus fermés du continent, régulièrement accusé d'atteintes aux droits humains.

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 22.04.2026 11:13 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,45% pour le Dow Jones .DJI , de 0,54% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,68% pour le Nasdaq .IXIC : * ADOBE

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank