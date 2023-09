Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moncler: affecté par une dégradation d'analyste information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 15:50









(CercleFinance.com) - Moncler recule de 2% et sous-performe ainsi la tendance à Milan, sous le poids d'une dégradation d'opinion chez Oddo BHF de 'surperformance' à 'neutre', au vu d'une révision de son objectif de cours de 68 à 62 euros sur le titre du fabricant de vêtements d'hiver.



'Nous pensons que par nature, la franchise est clairement exposée au ralentissement (positionnement plutôt mainstream en matière de prix et de type de clientèle)', juge l'analyste, qui voit aussi un risque d'ajustement du consensus 'non négligeable'.





Valeurs associées MONCLER MIL -1.91%