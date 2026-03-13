Monabanq lance un livret d’épargne solidaire

(AOF) - A l’heure où les Français cherchent à réconcilier leurs placements avec leurs convictions, Monabanq franchit une étape décisive dans l’épargne à impact. La banque en ligne lance le Livret pour agir (LPA) : une solution d'épargne disponible à tout moment qui permet d'agir concrètement en reversant automatiquement tout ou partie de ses intérêts à des associations solidaires, tout en bénéficiant d'une réduction d'impôt immédiate.

Chaque épargnant choisit de reverser 50, 75 ou 100% de ses intérêts annuels à une ou plusieurs associations de son choix parmi les suivantes : Crésus, La Finance Pour Tous, l'école de la 2eme Chance, associations Petites Princes, Handicap International, ADIE (Association pour le Droit à l'Initiative Economique), Ligue Contre le Cancer, Médecins du Monde, Banques Alimentaires, SOS Villages d'Enfants ou Surfrider Foundation Europe.

Le Livret pour agir n'est pas seulement un acte solidaire, c'est aussi un outil d'optimisation fiscale performant. Le mécanisme s'appuie sur le cadre législatif français pour maximiser l'impact du don :

- réduction d'impôt de 75% pour les dons jusqu'à 1 000 euros sur l'année.

- réduction d'impôt de 66% au-delà de ce plafond (dans la limite de 20% du revenu imposable).

- fiscalité bonifiée : la part des intérêts reversée bénéficie d'un prélèvement forfaitaire unique (PFU) réduit à 23,6% (contre 31,4% pour l'épargne classique).

Monabanq a conçu un produit accessible à tous, sans aucuns frais de gestion, d'ouverture ou de retrait :

- accessibilité : Ouverture dès 10 EUR (un seul livret par personne)

- performance : une rémunération de 1,60 % brut jusqu'à 20 000 EUR (1% brut au-delà).

- gestion technique : les intérêts sont calculés par quinzaine (selon les dates de valeur au 1er et au 16 du mois) et sont capitalisés en fin d'année civile.

- disponibilité : Les fonds restent retirables à tout moment via une gestion en ligne instantanée.

"L'épargne ne doit plus être perçue comme un stock figé, mais comme un flux solidaire dynamique. L'ambition du livret pour agir est de démocratiser l'épargne à impact : permettre à chacun de devenir acteur du changement à son échelle, sans modifier ses habitudes de consommation et tout en conservant la disponibilité immédiate de ses fonds", a déclaré Ophélie Bourgeois, responsable pôle innovation et offres clients.