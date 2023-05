Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mon courtier énergie: valorisé 35 millions pour son IPO information fournie par Cercle Finance • 29/05/2023 à 09:38









(CercleFinance.com) - Mon courtier énergie a placé pour sept millions d'euros d'actions dans le cadre de son introduction en Bourse sur Euronext, ce qui valorise la société autour de 35 millions d'euros.



L'entreprise bordelaise, spécialisée dans le courtage en énergie pour les entreprises, indique avoir placé 786.604 actions dans le cadre de l'opération, sur la base d'un prix unitaire de 9,65 euros.



La demande exprimée dans le cadre de l'offre à prix ferme, c'est-à-dire celle destinée aux investisseurs particuliers, a notamment été servie en totalité.



La première cotation du titre à la Bourse de Paris est prévue jeudi, sous le code mnémonique ALMCE.



La société, créée en 2017, explique que ces ressources vont lui permettre d'accélérer son développement et de franchir de 'nouvelles étapes ambitieuses'.



Le groupe s'est ainsi fixé trois principaux objectifs, à savoir son développement en France, son expansion à l'international ainsi que la montée en puissance des offres liées à la transition énergétique des entreprises.



Son augmentation de capital pourrait être portée à 7,6 millions en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.





