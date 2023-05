Mon courtier énergie, négocier les meilleurs tarifs pour les PME-PMI

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Nouvelle introduction à la Bourse de Paris. Notre analyse du dossier et notre conseil pour l'IPO.

Les marchés du gaz et de l'électricité étant devenus hautement volatils, mais porteurs pour certains, cette société bordelaise brave le quasi-gel des introductions pour lever des fonds en Bourse. Mon courtier énergie a été fondé en 2017 par son PDG, Charlie Evrard, qui a effectué une partie de sa carrière chez Altergaz et chez l'italien ENI.

Mon courtier énergie opère sur un marché peu structuré en France, comme intermédiaire entre les fournisseurs de gaz et d'électricité autres qu'EDF et les entreprises, des PME-PMI, soucieuses d'optimiser leur facture énergétique, d'externaliser leur gestion et, nouveau débouché pour la société bordelaise, en demande de conseils et solutions pour se verdir.

Pour son activité de courtage, la société est rémunérée par ses fournisseurs, selon une grille préétablie. « Nous travaillons avec une vingtaine de fournisseurs qui n'ont pas facilement accès aux PME-PMI. Nous leur prémâchons le travail car nous avons la capacité à trouver le client et à le fidé­liser », explique Charlie Evrard.

Bénéfice et dividende

Mon courtier énergie « a adapté une plateforme technologique de Salesforce », poursuit son PDG, et se diffère de concurrents par sa présence physique auprès de 24.000 entreprises clientes, grâce à 23 agences et leurs courtiers. Elles opèrent sous « licence de marque », Mon courtier énergie restant propriétaire de la clientèle. Certains patrons d'agence sont présents à son capital.

Les 7 à 9 millions d'euros levés à l'introduction seront alloués pour moitié à l'extension du réseau d'agences. Une ouverture coûte environ 50.000 euros en soutien technique, formation, etc., outre les 100.000 à 150.000 euros apportés par le licencié. 30% des fonds iront à l'international - Espagne et Italie en priorité. Les 20% restants seront consacrés au renforcement de l'équipe et à des offres liées à la transition énergétique.

L'introduction est aussi affaire de marketing, convient le PDG, « pour la notoriété, pour rassurer clients et fournisseurs », même si la société présente des bases saines : elle disposait, fin 2022, d'une trésorerie nette de 2,9 millions pour 4,4 millions de capitaux propres.

Son chiffre d'affaires a plus que doublé en 2022, à 19,2 millions, et est visé à plus de 40 millions en 2025. Les investissements vont freiner la rentabilité en 2023 et en 2024, avant de retrouver une marge d'exploitation d'environ 5 %, voire plus, ensuite. « Nous avons toujours été rentables. Il y a toujours eu un dividende [25% du résultat net en 2022] , martèle Charlie Evrard. On aime bien le concept ! »

Modalités de l'opération

Marche de cotation : Euronext Growth

Procédure : offre à prix ferme + placement global

Ordres prioritaires : A1 jusqu'à 250 actions, A2 au-delà

Déduction IR (sous conditions) : oui

Période de l'OPF : jusqu'au 25 mai

Début des négociations : le 31 mai

Prix : 9,65 euros

Montant du placement : 9,26 millions d'euros.

Code : ALMCE

Achat spéculatif. La société est jeune, mais profitable et sans dette sur un marché favorisé par la crise énergétique. Eiffel Investment Group apporte 3,8 millions à la levée de fonds.