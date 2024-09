Mon courtier énergie groupe s’implante en Belgique et étend son réseau international

Pour recevoir toute l'information financière de Mon courtier énergie en temps réel, faites-en la demande par mail à mce@newcap.eu



• Ouverture d’une filiale à Liège avec une équipe de 5 courtiers déjà en place

• Présence du Groupe désormais dans 3 pays européens : France, Espagne et Belgique



Mon courtier énergie groupe (code ISIN : FR001400H3A0 - Mnémonique : ALMCE), société de courtage en énergie pour les entreprises, annonce aujourd’hui le lancement de ses activités en Belgique.



Guillaume Rouaud, Directeur Général de Mon courtier énergie groupe, déclare : « Le marché énergétique belge recèle un fort potentiel du fait de sa maturité liée à sa libéralisation très avancée, initiée dès le début des années 2000. Notre offre s’intègre parfaitement au besoin de ce marché fragmenté, notamment pour répondre à la demande des PME, très nombreuses, qui sont confrontées à une complexité d’offres. Nous avons souhaité les accompagner et adopter une approche de courtage personnalisée, tenant compte des spécificités du pays, tout en développant de manière soutenue le volet transition énergétique et décarbonisation qui représentent un enjeu majeur pour les prochaines années. A l’instar de notre stratégie déployée en France et en Espagne, notre ambition est de transformer la complexité en simplicité, permettant ainsi à nos clients en Belgique de se concentrer sur leur coeur de métier, tout en optimisant leur facture énergétique. »