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Mon courtier énergie groupe : résultat net en hausse de 80 % au premier semestre 2026, porté par la croissance et l'amélioration de la rentabilité
information fournie par Boursorama CP 19/10/2026 à 07:00

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Mon courtier énergie groupe réalise un chiffre d’affaires semestriel de 16,5 M€, ce qui représente une hausse de 14 %. Le résultat d’exploitation s’établit à 2,2 M€, en progression de 49 %, et correspond à une marge de 13 %. Le résultat net part du Groupe atteint quant à lui 1,8 M€, soit une augmentation de 80 %. Les renouvellements de contrats représentent 60 % du chiffre d’affaires, alors que leur part s’élevait à 50 % un an auparavant. Enfin, Mon courtier énergie groupe confirme ses objectifs financiers pour l’année 2026.

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