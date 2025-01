Mon courtier énergie groupe réalise un chiffre d’affaires 2024 en croissance de 18% à 24,7 M€ et fait le point sur ses perspectives

Pour recevoir toute l'information financière de Mon courtier énergie en temps réel, faites-en la demande par mail à mce@newcap.eu



Bordeaux, le 17 janvier 2025 – Mon courtier énergie groupe (code ISIN : FR001400H3A0 - Mnémonique : ALMCE), société de courtage en énergie pour les entreprises, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires 2024 et fait le point sur ses perspectives.



• Croissance du chiffre d’affaires portée par l’activité de courtage en énergie en France qui atteint 23,7 M€



• Acquisition de plus de 11 000 nouveaux clients sur l’année pour atteindre un portefeuille de 45 000 comptes à fin 2024



• Démarrage des activités à l’international et des offres en transition énergétique plus lent qu’anticipé pesant sur la rentabilité opérationnelle de l’exercice 2024



• Retour à la rentabilité opérationnelle prévu en 2025



• Report des objectifs financiers 2025 initiaux (40 M€ de chiffre d’affaires et 5 M€ de résultat d’exploitation) désormais visés à horizon 2028



• Présentation lors de la publication des résultats annuels 2024 du plan d’action stratégique devant permettre l’atteinte des objectifs financiers 2028



• Position de trésorerie solide de 7,6 M€ au 31 décembre 2024 contre 7,9 M€ au 30 juin 2024