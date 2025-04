Mon courtier énergie groupe - Nomination de François Mollier en qualité d’administrateur indépendant de Mon courtier énergie groupe

Bordeaux, le 29 avril 2025 à 17h45 CEST – Mon courtier énergie groupe (code ISIN : FR001400H3A0 - Mnémonique : ALMCE), société de courtage en énergie pour les entreprises, annonce aujourd’hui la nomination de François Mollier en qualité d’administrateur indépendant ainsi que Président du Comité d’audit.





La nomination de François Mollier au Conseil d’administration sera soumise au vote des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale, le 19 juin 2025.





François Mollier est membre du comité exécutif du groupe APRIL, groupe international leader du courtage grossiste d'assurance et de produits d'épargne en France avec 1,9Md€ de primes négociées et 16 Md€ d'encours sous gestion, partenaire de plus 17 000 courtiers dans 20 pays. Il est en charge de l'activité M&A Corporate et Légal en France et à l'international.





Après plus de 10 ans en banque d'affaires en France et aux Etats-Unis (fusions & acquisitions, opérations de bourse), François avait rejoint le groupe de ressources humaines D2L Group (plus de 50 agences d'emploi en France et en Belgique) en tant que Directeur Financier et Administratif. Il a ensuite rejoint APRIL en 2019 afin de réaliser le plan de recentrage stratégique, développer la finance centrale groupe et procéder à la diversification en Épargne.