Mon courtier énergie groupe enrichit son offre de services et renforce sa présence en Espagne

• Lancement d’une offre de services évolutive et sur mesure



• Renforcement des équipes et du maillage commercial



Bordeaux, le 27 février 2024 à 07h00 CET – Mon courtier énergie groupe (code ISIN : FR001400H3A0 - Mnémonique : ALMCE), société de courtage en énergie pour les entreprises, annonce aujourd’hui l’enrichissement de son offre en Espagne avec le lancement de trois niveaux de prestations de services visant à répondre aux besoins diversifiés de ses clients en termes de gestion du poste énergie.



Guillaume Rouaud, Directeur Général de Mon courtier énergie groupe, déclare : « En enrichissant notre gamme de services avec trois niveaux de prestations additionnels, nous renforçons notre promesse d’offrir des solutions sur mesure et d’excellence à nos clients. Cette évolution de l’offre espagnole nous permet d’accompagner les entreprises locales de façon personnalisée, en assurant une navigation fluide et sécurisée à travers les défis du marché énergétique, chaque jour plus complexe. Notre ambition est de transformer la complexité en simplicité, permettant ainsi à nos clients de se concentrer sur leur cœur de métier, tout en optimisant leur facture énergétique. »



