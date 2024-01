Mon courtier énergie groupe - Croissance du chiffre d’affaires en 2023 de 10% à 21 M€

Pour recevoir toute l'information financière de Mon courtier énergie en temps réel, faites-en la demande par mail à mce@newcap.eu



Guillaume Rouaud, Directeur Général de Mon courtier énergie groupe, déclare : « La croissance de notre chiffre d’affaires en 2023 résulte notamment de l’excellente dynamique commerciale en France, soutenue par la densification du réseau d’agences et l’acquisition de nouveaux clients. Cette dynamique va se poursuivre dès 2024, avec le déploiement progressif de nos deux autres relais de croissance : l’offre ‘Transition énergétique’ et l’internationalisation de notre activité, avec une première implantation réussie en Espagne. Afin d’accompagner cette croissance, nous avons accéléré les recrutements avec 60 nouveaux collaborateurs en 2023 et renforcé nos capacités financières grâce notamment au succès de notre introduction en Bourse sur le marché d’Euronext Growth à Paris. Forts de ces atouts, nous sommes confiants dans l’atteinte de nos objectifs fixés à horizon 2025. »