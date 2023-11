Mon courtier énergie groupe annonce un changement au sein de son Conseil d’administration

Pour recevoir toute l'information financière de Mon courtier énergie en temps réel, faites-en la demande par mail à mce@newcap.eu



Mon courtier énergie groupe (code ISIN : FR001400H3A0 - Mnémonique : ALMCE, éligible PEA-PME), société de courtage en énergie pour les entreprises, annonce aujourd’hui un changement au sein de son Conseil d’administration.



Claire Vernet-Garnier déclare : « Cela a été un grand privilège d’accompagner Mon courtier énergie groupe, en particulier lors de son introduction en Bourse. J’adresse tous mes vœux de réussite aux dirigeants et à l’ensemble des équipes qui, j’en suis convaincue, continueront d’enchaîner les succès ces prochaines années. »



Charlie Evrard, Fondateur et Président Directeur Général de Mon courtier énergie groupe, conclut : « Au nom du Conseil d’administration, je tiens à remercier Claire pour sa précieuse contribution au développement de Mon courtier énergie groupe, notamment à un moment aussi crucial que son introduction en Bourse. Je la félicite pour sa nouvelle mission et lui souhaite tout le meilleur dans ses fonctions hautement stratégiques. »