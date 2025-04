Mon courtier énergie groupe annonce ses résultats annuels 2024 et présente son plan d’actions stratégique ainsi que ses objectifs 2028

• Chiffre d’affaires annuel en hausse de +17% à 24,7 M€



• Résultat d’exploitation à -0,2 M€, impacté par le démarrage des activités à l’international (-0,4 M€), le développement des agences en propre (-0,7 M€) et la commercialisation de l’offre Transition énergétique



• Trésorerie solide à 7,8 M€ au 31 décembre 2024 contre 7,9 M€ au 30 juin 2024



• Plan d’actions stratégique 2028 :

Développement du portefeuille clients pour atteindre 15 000 clients actifs en France (+51% vs. 2024)

Augmentation du chiffre d’affaires par client et concentration sur le renouvellement des contrats

Maîtrise des coûts du siège

Déploiement progressif à l’international axé sur la rentabilité



• Objectifs financiers 2028 :

Chiffre d’affaires annuel de 40 M€

Résultat d’exploitation de 4 M€



• Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025 en hausse de +39% à 6,4 M€, en phase avec l’objectif d’un chiffre d’affaires annuel de 26 M€ et l’atteinte de la rentabilité opérationnelle à fin 2025