Molson Coors nomme l'initié Rahul Goyal au poste de PDG

La banque espagnole BBVA a déclaré lundi avoir relevé son offre pour Sabadell de 10%, à 3,39 euros par action, valorisant ainsi sa rivale à 17 milliards d'euros. BBVA offre maintenant une de ses propres actions pour chaque 4,8376 actions de Sabadell dans ce qui ...
information fournie par Boursorama avec AFP•22.09.2025•14:16•
Le laboratoire Pfizer va racheter la biotech Metsera pour au moins 4,9 milliards de dollars, mettant la main sur ses traitements en développement contre l'obésité, ont annoncé les deux entreprises américaines lundi dans un communiqué commun. Avec cette acquisition, ...
Après la première baisse de taux de la Fed, Wall Street enchaîne les records, porté par l’euphorie autour de l’intelligence artificielle. Mais cette envolée rappelle à certains l’explosion de la bulle internet en 2000, quand le Nasdaq avait perdu les deux tiers ...
Pfizer a annoncé lundi son intention d'acquérir le développeur de médicaments amaigrissants Metsera pour 7,3 milliards de dollars (6,22 milliards d'euros), une transaction qui doit consolider sa position sur le marché lucratif du traitement de l'obésité. Le segment ...
