Molson Coors nomme l'initié Rahul Goyal au poste de PDG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Molson Coors TAP.N a annoncé lundi qu'il avait nommé l'initié Rahul Goyal au poste de PDG pour succéder à Gavin Hattersley, qui prendra sa retraite à l'adresse cette année.