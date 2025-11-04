Molson Coors manque ses prévisions trimestrielles en raison de la faiblesse de la demande de bière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de bière Molson Coors

TAP.N a manqué les estimations de Wall Street pour ses résultats du troisième trimestre mardi, en raison de la baisse de la demande d'alcool aux Etats-Unis et en Europe et des coûts des canettes en aluminium imposés par les droits de douane.

Molson Coors, comme son rival Constellation Brands

STZ.N , a dû faire face à une demande tiède en raison des prix élevés et des préoccupations croissantes des consommateurs concernant les effets sur la santé.

La hausse des prix de l'aluminium, matière première des canettes de bière, due aux droits de douane, a également réduit les marges de ces entreprises.

Le fabricant de bières, dont Coors Light et Miller Lite, a également souffert de la perte de volumes de brassage sous contrat, qui a entraîné une dépréciation partielle de 3,65 milliards de dollars du fonds de commerce de son unité Amériques au cours du troisième trimestre. La société a également enregistré des charges liées à des marques peu performantes et a signalé une concurrence accrue, en particulier aux États-Unis, où les volumes ont chuté.

Le volume des marques a chuté de 4,5 % au cours du trimestre, avec des baisses de 4,4 % dans la région des Amériques et de 5 % en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique.

La société s'attend maintenant à ce que ses prévisions de ventes et de bénéfices pour 2025 se situent dans le bas de la fourchette de son objectif précédent.

Le chiffre d'affaires net pour l'année devrait baisser de 3 à 4 % et le bénéfice par action ajusté de 7 à 10 %.

Le chiffre d'affaires net de la société a chuté de 2,3 % pour atteindre 2,97 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, manquant ainsi l'estimation moyenne des analystes qui était de 3,03 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Il a affiché une baisse de 7,2 % du bénéfice trimestriel sous-jacent par action à 1,67 $, en dessous des estimations de 1,70 $ par action.