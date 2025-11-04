Molson Coors en hausse après que la société a réaffirmé ses objectifs annuels bien qu'elle n'ait pas atteint ses estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions du fabricant de bière Molson Coors TAP.N ont augmenté de près de 3 % à 44,46 $ dans les échanges matinaux

** La société réaffirme ses objectifs annuels en matière de bénéfice par action et de chiffre d'affaires, bien que le bénéfice et le chiffre d'affaires aient manqué les estimations, en raison des droits de douane et de l'incertitude macroéconomique

** TAP rapporte une charge de dépréciation du goodwill de 3,65 milliards de dollars dans son unité Amériques au cours du 3ème trimestre

** Le chiffre d'affaires net du 3ème trimestre a chuté de 2,3 % sur une base déclarée à 2,97 milliards de dollars, manquant les estimations de 3,02 milliards de dollars - LSEG

** BPA ajusté de 1,67 $ au troisième trimestre, inférieur aux estimations de 1,70 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de ~25% depuis le début de l'année