Molson Coors dépasse les prévisions trimestrielles grâce à la bonne tenue de ses prix et réaffirme ses perspectives

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Molson Coors TAP.N a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires et ses bénéfices du deuxième trimestre, la hausse des prix et une composition favorable des ventes ayant permis au brasseur de compenser la baisse des volumes d'expédition et les difficultés macroéconomiques.

Elle a également réaffirmé ses prévisions annuelles malgré les mises en garde concernant l'inflation des coûts des matières premières et l'incertitude géopolitique liée au conflit au Moyen-Orient.

L'action de la société a progressé d'environ 1% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Voici les détails:

* Le fabricant des marques Coors Light et Miller Lite s’est appuyé sur des hausses de prix et une stratégie de premiumisation pour compenser la hausse des coûts des matières premières et la baisse des volumes d’expédition.

* La société a indiqué que la hausse des prix nets sur le continent américain avait contribué positivement au chiffre d’affaires du deuxième trimestre.

* “Les progrès supplémentaires réalisés dans le cadre de nos initiatives de réduction des coûts ont partiellement compensé l’inflation persistante des coûts des matières premières et l’impact de la baisse des volumes financiers,” a déclaré la directrice financière, Tracey Joubert.

* Molson Coors a fait état de 40 millions de dollars de coûts supplémentaires liés à la tarification de l’aluminium Midwest Premium au cours du trimestre.

* La société prévoit une baisse de son bénéfice par action sous-jacent annuel de 11% à 15% par rapport à 2025.

* Elle prévoit également que son chiffre d’affaires net annuel restera stable, à ± 1%, par rapport à 2025, à taux de change constant.

* La société a annoncé un bénéfice ajusté de 1,58 dollar par action au deuxième trimestre, supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 1,51 dollar, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d’affaires s’est établi à 3,1 milliards de dollars, légèrement au-dessus de l’estimation des analystes de 3,08 milliards de dollars.

* Les volumes financiers ont reculé de 5,4% au cours du trimestre, tandis que les volumes des marques ont baissé de 4,8%, reflétant une baisse des expéditions tant sur le continent américain que dans les régions EMEA et APAC.