Molina s'effondre après avoir prévu des bénéfices et des revenus inférieurs aux estimations pour 2026
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 23:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions de l'assureur santé Molina Healthcare MOH.N chutent de 32,4 % à 119,52 $ dans les échanges prolongés ** MOH prévoit un bénéfice annuel ajusté d'au moins 5 $ par action, nettement inférieur à l'estimation des analystes de 13,76 $, selon les données de LSEG

** Le revenu total de 2026 devrait atteindre 44,5 milliards de dollars, également inférieur à l'estimation de 46,55 milliards de dollars

** Molina s'attend à ce que son ratio annuel de coûts médicaux - le pourcentage des primes dépensées pour les services médicaux - soit de 92,6%, contre une estimation de 89,78%

** Les actions d'autres assureurs de santé sont également en baisse dans les échanges prolongés

** Centene CNC.N en baisse de 12,6 % à 34,67 $, UnitedHealth UNH.N en baisse de 2,9 % à 260,84 $

** Elevance Health ELV.N perd 1,4% et Humana HUM.N perd 2,6%

** Molina annonce qu'elle abandonnera ses plans traditionnels Medicare Advantage Part D en 2027

** La société a annoncé une perte ajustée de 2,75 $ par action au quatrième trimestre, manquant l'estimation des analystes d'un bénéfice de 33 cents par action

** Le MOH a augmenté de ~2% en 2025

