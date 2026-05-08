Molina mise sur la maîtrise des coûts médicaux pour multiplier par cinq ses bénéfices d'ici 2029

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires issus de la conférence téléphonique aux paragraphes 9 à 11) par Puyaan Singh et Sneha S K

Molina Healthcare MOH.N a prévu vendredi que son bénéfice ajusté pour 2029 serait environ cinq fois supérieur à ses prévisions pour 2026, à condition que l'assureur santé parvienne à maîtriser ses coûts médicaux.

Cependant, les analystes de J.P. Morgan et Barclays ont déclaré que ces prévisions étaient en deçà des attentes des investisseurs, ce qui a entraîné une baisse de 5 % du cours de l'action.

« Ces prévisions suggèrent que Molina affichera une capacité bénéficiaire significative en 2029; cependant, nous pensons que les investisseurs se concentrent principalement sur le cheminement vers ces bénéfices et sur tout conservatisme inhérent », ont déclaré les analystes de J.P. Morgan.

Les assureurs santé, notamment Molina, UnitedHealth UNH.N et Elevance ELV.N , ont publié des résultats solides au premier trimestre , signalant un allègement des coûts des services de santé après plus de deux ans de pression sur les marges due à des dépenses élevées.

Molina prévoit pour 2029 un chiffre d'affaires lié aux primes d'environ 64 milliards de dollars, contre environ 42 milliards de dollars attendus en 2026. Elle table sur un bénéfice ajusté par action compris entre 20 et 30 dollars en 2029, contre au moins 5 dollars par action en 2026.

L'un des points forts a été le nouvel objectif de marge avant impôts de Molina, fixé entre 2 % et 3 % pour 2029, contre environ 4 % à 5 % auparavant, a déclaré Ann Hynes de Mizuho. « Bien que plus modeste, cet objectif est réalisable pour l'entreprise. »

Ces prévisions de bénéfices constituent une « base très solide » si la hausse des coûts médicaux se modère et si les taux de remboursement du gouvernement rattrapent leur retard plus rapidement, a déclaré le directeur général Joe Zubretsky lors de la journée des investisseurs de l’entreprise, ajoutant que les coûts médicaux élevés allaient se stabiliser.

« C'est peut-être déjà le cas, mais nous devrons attendre 2026 pour voir si les données des deuxième et troisième trimestres le confirment. »

La société a indiqué que les adhésions aux régimes Medicaid soutenus par le gouvernement devraient baisser de 2 % à 3 % par an jusqu'en 2029, sous la pression des dispositions de la loi « One Big Beautiful Bill Act » du président américain Donald Trump.

Molina vend principalement des régimes Medicaid aux Américains à faibles revenus, financés conjointement par les gouvernements des États et le gouvernement fédéral. Elle propose également une couverture dans le cadre de l’Affordable Care Act, communément appelé Obamacare.