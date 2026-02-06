 Aller au contenu principal
Molina Healthcare s'effondre en raison de la faiblesse de ses prévisions de bénéfices pour 2026, entraînant son pair
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

6 février - ** Les actions de l'assureur santé américain Molina Healthcare MOH.N chutent de 25,5 % à 131,28 $

** MOH tard jeudi prévoit un bénéfice ajusté d'au moins 5 $ par action pour 2026, bien en dessous de l'estimation des analystes de 13,76 $ - données compilées par LSEG

** Co s'attend à ce que le ratio annuel des coûts médicaux, pourcentage des primes dépensées pour les services médicaux, soit de 92,6% par rapport à l'estimation de 89,78%

** Les actions de l'assureur santé Centene CNC.N ont également chuté de 7% dans les échanges du matin, qui a publié les résultats du quatrième trimestre plus tôt dans la journée

** L'action MOH a chuté de 40% en 2025

