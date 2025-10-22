Molina Healthcare revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison des coûts médicaux

Molina Healthcare MOH.N a réduit mercredi ses prévisions de bénéfices annuels, anticipant des coûts de soins médicaux plus élevés qui pèseront sur ses résultats pour le reste de l'année.